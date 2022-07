Ecco quanto si legge sul sito ufficiale dell'Atalanta dopo il primo giorno di lavoro della stagione 2022-23 agli ordini del tecnico Gasperini:



“Per quanto riguarda Davide Zappacosta, nei giorni scorsi durante una seduta di allenamento individuale, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine. L’atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all’evoluzione clinica”.



I TEMPI - Per un infortunio del genere i tempi di recupero sono stimabili intorno ai due mesi, dunque Zappacosta salterà verosimilmente le prime 4-5 giornate di campionato. Non il migliore inizio per la Dea...