Ha segnato cinque gol in 126’ negli ultimi 3 giorni, 1 ogni 25’, portandosi la Danimarca sulle spalle, anche se col Kazakistan non è bastato. Bisogna ripetersi, ma tra Sturm Graz, Atalanta e Nazionale, in un 2022/2023 non ancora finito ma che l’ha già consacrato, Rasmus Højlund ha messo a referto 19 reti in 35 gare. Non sarà Haaland, ma di certo Congerton e D’Amico ci avevano visto giusto. Dal suo futuro dipenderà molto del mercato d’attacco nerazzurro.



EFFETTO DOMINO- Champions o no, se le grandi della Premier, ultimamente si è aggiunto anche lo United a Newcastle e Arsenal, offriranno davvero oltre 50 milioni, patron Percassi non potrà dire di no. Soprattutto se Duvan Zapata, ancora una volta, non andrà a vestire la maglia dell’Everton. L’ipotesi di scambiare l’attaccante colombiano con Neal Maupay non convince infatti la dirigenza bergamasca. L’asta per il danese classe 2003 scatterà il 5 giugno, all’indomani dell’ultima di campionato, e se arriveranno altri gol nelle 11 finali per l’Europa l’assegno non conterrà tutti gli zeri.



OCCASONE D'ORO- Una plusvalenza che potrebbe sbloccare per l’Atalanta un affare d’oro: Mateo Retegui, il nuovo German Tanque Denis che a Bergamo ha lasciato il segno e tanta nostalgia. Difficile sarà però battere la concorrenza di Milan, Inter e Atletico Madrid, soprattutto perché gli stipendi a Zingonia non sono troppo generosi. Certo, al Gewiss Stadium potrebbe crescere e avere subito spazio, come quello conquistato da Højlund, piombato per la prima volta in Serie A alle ultime battute del calciomercato che ora fa impazzire mezza Europa. Serviva l’Atalanta per fare aprire gli occhia Hjulmand...