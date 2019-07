Marcos Llorente, nuovo centrocampista dell'Atletico Madrid, parla a Marca della sua nuova sfida: "Sono molto felice, affronto questa nuova tappa con tanta voglia. Ho avuto altre offerte, ma quando mi hanno comunicato quella dell’Atletico non ho avuto dubbi. Hanno quello che mi serve: un progetto ambizioso che mi consenta di continuare a crescere e allo stesso tempo farmi ritrovare l’autostima. Morata mi ha consigliato di venire dicendomi che sarei stato felice".



SU ZIDANE - "Non aiuta guardare ancora al passato. Il Real è stato parte della mia storia e della mia carriera, e questo non cambierà mai, non posso spendere brutte parole per il Real, avrò sempre un grande ricordo. Ma ora sono concentrato su questa squadra e darò tutto a partire dal primo giorno. Voglio guardare al presente e al futuro di fronte a me"