Baldanzi, tripletta in Under 21 e giocate alla Dybala: le voci sulla cessione e un nuovo ruolo nella Roma

Getty Images

Tre gol per dimostrare anche ai più scettici che lui,. Gli serve solo continuità. 87 minuti di magia quelli che il classe 2003 ha regalato nella gara dell’Italia Under 21 in casa della Norvegia nelle qualificazioni al prossimo europeo di categoria. 3-0 per gli Azzurri, 3-0 per Baldanzi: il giocatore della Roma cala una tripletta prima di lasciare il posto a Ghilardi del Verona nel finale.- Tre gol non banali. Tre perle, tre giocate di qualità. Dopo appena dieci minuti indirizza subito la partita con u. Al 72’ riceve palla da Ruggeri, controlla in area nello stretto, se l’aggiusta sul sinistro e poi boom: sinistro sotto alla traversa. E 2-0. La terza rete arriva ancora di mancino, con un tiro a giro del limite dell’area.

- Il Baldanzi-show è nato lì sulla trequarti, nella posizione dove la fantasia prende il potere. L’ex Empoli ha giocato il primo tempo dietro Gnonto e Pio Esposito nel 4-3-1-2 di Nunziata, nella ripresa il ct ha tolto Esposito per inserire Pisilli - compagno di Baldanzi nella Roma - rinforzando la trequarti con i due schierati vicini dietro Gnonto (che nel finale è uscito per Raimondo).. L’obiettivo è farlo giocare più spesso rispetto alla seconda parte della scorsa stagione, lui dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che gli verranno date come nella gara con l’Empoli, quando entrato nell’ultima mezz’ora (da ex) ha servito a Shomurodov l’assist per l’1-2.

- In estate si era parlato di una possibile cessione di Baldanzi con l’arrivo di Soulé.. Il club crede nel ragazzo e per portarlo nella capitale a gennaio scorso ha investito 15 milioni più il 20% sulla futura rivendita in favore dell’Empoli. Nel futuro dei giallorossi c’è anche Baldanzi, che insieme a Soulé può creare la base per la squadra del domani.