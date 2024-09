Torna la Serie A: come giocherà la Roma contro il Genoa, le scelte di De Rossi

La sosta per le nazionali è quasi giunta al termine. Danieleha lavorato senza 19 giocatori e ora Trigoria ritornerà a popolarsi. Dopo l’inizio di stagione non spettacolare con soli 2 punti conquistati in 3 gare i giallorossi sono chiamati a reagire. Domenica è in programma la sfida contro ilalle ore 12.30. A Marassi ci sarà un esodo di romanisti che in mezz’ora hanno polverizzato i biglietti per il settore ospiti. De Rossi potrebbe cambiare qualcosa: i dubbi sono ancora tanto ma prende piede l’idea del 3-5-2.ha ancora bisogno di tempo e il suo esordio è previsto contro l’Udinese, mentre è già pronto Hermoso. Lo spagnolo si candida per giocare insieme a Mancini e Ndicka davanti a Svilar. Sulla destra spazio a Celik che ieri ha festeggiato le 50 presenze con la nazionale turca.

- A sinistra ballottaggio tra Angeliño e. In mezzo al campo ci sarà sicuramente Koné dopo l’ottima prova in nazionale francese. Vicino a luie uno tra Le Fée e Pisilli. L’ex Rennes ha recuprato dal’infortunio al ginocchio. Da valutare Pellegrini dopo la contrattura rimediata con gli Azzurri. Davanti è in forte dubbio Dovbyk a causa di un affaticamento all’adduttore ed è pronta la coppia-Soulé. Scalpita anche Shomurodov.): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Le Fée, Angeliño; Soulé, Dybala. Allenatore: Daniele De Rossi.