Intervistato da OCW l'attaccante ex-Inter, Milan, Monza e Brescia,, ha parlato della possibilità di tornare in Nazionale in vista dei prossimi spareggi per andare ai Mondiali. Oggi che con l'Adana Demirspor in Turchia ha ritrovato spazio e continuità, la punta si sta candidando."Mi sento bene e sto bene dopo gli ultimi 2 anni e mezzo, mi sento pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno. Partirei a piedi dalla Turchia adesso se sapessi di essere tra i convocati azzurri a marzo..."​- "Con Mancini ho un ottimo rapporto e ho sempre avuto un ottimo rapporto. Abbiamo un rapporto aperto, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l'ho sentito ultimamente? Sì".Quello che lui vuole da me lo ha già detto più volte. Io non devo promettere niente a me stesso. Lui lo sa che se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?"Ho fatto più gol prima che adesso? Con il Nizza bene e dopo ho avuto il Marsiglia che è andata bene anche lì. I problemi che ho avuto a Brescia li sapete, c'era un presidente molto particolare. Ho fatto metà stagione e l'altra non ho mai giocato. Per questo col Monza ho iniziato tardi e anche la scelta di andare in B facendo questo tentativo non è andata bene. Oggi quella scelta non credo che la rifarei. Ultimamente nell'ultimo periodo col Monza stavo tornando a livelli. Ho avuto due anni e mezzo difficili, ed è normale che la media gol cali"."Io non seguo giornali, articoli, etc. Mi aggiorna mio fratello e spesso mi dice: 'Questi pensano davvero che sei finito". Io non ho mai avuto la paura e il timore che non avrei potuto fare la differenza"."Se mi vedrei in tandem con Ciro? Per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti. E quindi si anche con Ciro. Posso giocare bene con tutti. Se tirerei i rigori? Non rispondo apertamente perché si creerebbero polemiche, ma penso che si sappia che tiro anche i rigori, non credo sia una novità"."Due anni e mezzo fa, dopo il Marsiglia, in teoria dovevo andare in Cina. Ho chiesto a Mancini se considerava la Cina e mi ha fatto capire che non era una cosa giusta. Allora ho scelto il Brescia".