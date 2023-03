Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina si sofferma sulle voci provenienti dalla Spagna per quello che riguarda l'interesse del Barcellona per Sofyan Amrabat. I blaugrana, si legge, confidano che la Fiorentina possa abbassare fortemente la richiesta da 40 milioni che era stata fatta nel corso del mercato invernale.