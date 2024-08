Barcellona-Real Madrid 2-1, doppietta del nuovo acquisto Pau Victor

AFP via Getty Images

È Clasico d’estate, ma quando si gioca Barcellona-Real Madrid non sarà mai una partita come le altre. Neanche quando a deciderla è stato un 2001 che il Barça ha appena preso a titolo definitivo dal Girona dopo un anno in prestito nella squadra B:. Pagato quasi 3 milioni, è stato il migliore in campo nel 2-1 della squadra di Flick alle Merengues.- Dopo meno di un’ora aveva già affondato i Blancos con un gol sotto-porta su sponda di Lewandowski. Nella ripresa cross di Alex Valle da destra (2004, rientrato dal prestito al Levante) e doppietta di Victor.dopo essere entrato al posto di Endrick nel secondo tempo: cross di Güler e gol del giocatore cresciuto nel Castilla.

- Come detto, Pau Victor è stato l’uomo-copertina della partita. Tra gli altri volti nuovi titolari del Barça anche, preso a zero dalll’Athletic Bilbao e, rientrato dal prestito al Girona. Flick ha riproposto dal primo minuto, centrocampista classe 2007 già in campo dall’inizio nell’amichevole col Manchester City.era l’unica novità nella formazione titolare di Carlo Ancelotti rispetto alla stagione scorsa. A centrocampo ha giocato titolare, centrocampista classe 2004 cresciuto nella cantera e che l’allenatore aveva schierato titolare già nell’amichevole precedente contro il Milan.