Chi è Iker Bravo, il nuovo acquisto dell'Udinese che giocava nel Real Madrid

Nella nuova Udinese di Kosta Runjaic c'è un volto nuovo con un passato tra Barcellona, Real Madrid e Bayer Leverkusen.. Il giocatore è entusiasta del progetto che gli è stato presentato per lui, la società vuole valorizzarlo ma senza affrettare i tempi: l'Italia può essere il suo trampolino di lancio dopo un passato importante nei settori giovanili di top club.- Iker Bravo è un attaccante centrale che ha debuttato in Bundesliga a 16 anni entrando negli ultimi minuti nella gara contro l'Hertha Berlino nel 2021, può fare anche la seconda punta giocando vicino a un attaccante più fisico o essere schierato largo a destra in un tridente offensivo., la seconda squadra dei Blancos allenata da Raùl, con la quale ha segnato una decina di gol facendone anche uno al Napoli in Youth League.

- Iker Bravo sarebbe potuto sbarcare in Italia già nel mercato di gennaio 2024, quando la Salernitana è arrivata a un passo dalla firma:facendo saltare definitivamente l'affare. Sei mesi dopo Iker Bravo arriva in Serie A, l'Udinese è pronta a lanciare un nuovo talento.