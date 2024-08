Chelsea-Manchester City 2-4, tripletta di Haaland

AFP via Getty Images

Nuova stagione, stesse abitudini per il Manchester City., protagonista anche nel pre campionato dei Citizens con cinque gol nelle prime quattro amichevoli. Tre reti l'attaccante norvegese le ha segnate nella gara giocata contro il Chelsea all'Ohio Stadium di fronte a più di 100mila persone. Un anticipo di un big match di Premier League vinto 4-2 dai Citizens.- Nel primo tempo la squadra di Guardiola aveva già indirizzato la partita verso una chiara direzione con una. Nella ripresa, prima del 60’ il punteggio era raddoppiato con i gol di Bobb e ancora Haaland. Per i Blues hanno segnato Sterling e Madueke, entrambi entrati nel secondo tempo.

- Degli oltre 50 giocatori nella rosa del Chelsea, gli unici nuovi acquisti in campo dal primo minuto sono stati- preso dal Fulham, a gennaio era stato accostato anche al Milan - e, preso per più di 30 milioni dal Leicester. Dall’altra parte Guardiola ha confermato titolare come in ogni amichevole, un trequartista giocatore sul quale punta. Dentro dall’inizio anche il 2005, che aveva già segnato contro il Barcellona.