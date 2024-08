Manchester United-Liverpool 0-3, terza vittoria in tre amichevoli per Slot

Getty Images

Ancora zero acquisti in questa sessione di mercato, main quello che è stato un anticipo di uno dei tanti big match della Premier League. È la terza vittoria su tre partite in questo precampionato e la seconda senza subire reti: prima del successo contro il Red Devils, il Liverpool aveva vinto 1-0 col Betis Siviglia e 2-1 con l’Arsenal.- Nel 3-0 al Manchester United la direzione della partita era già chiara dopo il primo tempo: 2-0 all’intervallo, gol di; per il portoghese è la seconda rete dopo quella con l’Arsenal dal suo ritorno ad Anfield dopo una stagione in prestito tra Lipsia e Hull City. A mezz’ora dalla fine il 3-0 arriva a firma del terzino greco, uscito poco dopo.

- Come detto, il Liverpool non si è ancora mosso sul mercato in entrata e l’unico volto nuovo negli undici titolari è Fabio Carvalho rientrato per fine prestito. Dall’altra parte ten Hag ha schierato molti giovani dall’inizio o a partita in corso maa dieci minuti dalla fine: lo United in quel ruolo ha già bloccato Mazraoui, ma per fargli posto deve prima vendere il terzino inglese; c’è un affare quasi chiuso col West Ham, ora però bisogna prima capire l’entità del problema fisico.