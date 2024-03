Bayern Monaco, primi contatti per De Zerbi: le ultime

, che ha già annunciato la separazione da Thomas Tuchel al termine di questa stagione,. Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, nelle scorse settimanealla guida del Brighton. Uno dei nomi tenuti maggiormente in considerazione insieme a quello di Xabi Alonso, legato al Bayer Leverkusen fino a giugno 2026, che resta la primissima opzione per i campioni di Germania uscenti ma che è corteggiato allo stesso tempo pure dal Liverpool.- Sul fronte De Zerbi,alla vigilia dell’ottavo di finale di Europa League contro la Roma: “Ho la fortuna di avere una squadra che mi permette di giocare queste competizioni, mi dà soddisfazioni ma anche quando perdiamo trovo delle cose belle dai giocatori che alleno. Più avanti, non so quando, tornerò in Italia ma non c’è un motivo prestabilito”. Una risposta figlia delle speculazioni dei mesi scorsi sulla candidatura di De Zerbi in ottica Milan nel caso in cui il club rossonero decidesse di prescindere da Stefano Pioli con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.- Roberto De Zerbi non ha mai nascosto il suo profondo legame col club rossonero, nel cui settore giovanile è cresciuto, ma al tempo stessoda versare per liberarlo anticipatamente. L’allenatore bresciano, che per la prima volta nella storia ha trascinato la società inglese in una competizione europea,e il Bayern Monaco ovviamente lo sarebbe., opzione altrettanto affascinante e che lo sta facendo riflettere sul da farsi. Il Liverpool cambierà sicuramente guida tecnica - Klopp ha annunciato l’addio lo scorso gennaio - il Chelsea valuta seriamente la posizione di Mauricio Pochettino e lo stesso Manchester United, al netto delle dichiarazioni ufficiali di Erik ten Hag e del nuovo azionista sir Jim Ratcliffe, non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro dell’olandese.