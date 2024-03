Xabi Alonso, quanto costa strapparlo al Bayer Leverkusen: tutti i club sulle sue tracce

A dieci giornate dalla conclusione della Bundesliga, Xabi Alonso si ritrova in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio sul Bayern Monaco, per effetto del pareggio dei campioni in carica sul campo del Friburgo ed il contemporaneo successo delle Aspirine a Colonia. Un distacco piuttosto significativo, che avvicina sempre più la conquista del primo titolo da allenatore per Xabi Alonso, uno degli allenatori più interessanti del panorama internazionali e tra i più corteggiati in vista della stagione ventura. Barcellona, lo stesso Bayern e il Liverpool sono le società che hanno iniziato a raccogliere informazioni circa la disponibilità del tecnico basco a salutare Leverkusen al termine di questa stagione.



QUANTI RUMORS - Xabi Alonso è legato al Bayer da un contratto con scadenza fissata a giugno 2026 ed è previsto il pagamento di una clausola rescissoria di 23 milioni di euro per liberarlo anticipatamente, secondo quanto rivelato dai media tedeschi. Un’informazione contestuale ai rumors secondo i quali l’ex centrocampista di Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco avrebbe avviato - tramite il suo entourage - i primi contatti con la società bavarese, che nelle scorse settimane ha già ufficializzato la separazione consensuale da Thomas Tuchel al termine della stagione. Voci smentite da tutte le parti in causa anche perché Xabi Alonso non avrebbe preso ancora una decisione definitiva circa il proprio futuro e, in caso di separazione dal Bayer, vorrebbe ponderare con grande tranquillità il prossimo step di una carriera in decisa ascesa.



IL RICHIAMO DEL MADRID - Un’esperienza a Liverpool, per esempio, ed un ritorno in una piazza che lo ha visto trionfare nell’edizione 2004/2005 di Champions League lo attrarrebbe non poco, soprattutto dovendo raccogliere la pesante eredità di una leggenda come Jurgen Klopp. E non va scartata nemmeno l’ipotesi che Xabi Alonso possa decidere di restare per almeno un’altra stagione a Leverkusen e attendere gli sviluppi in merito alla panchina del Real Madrid nell’estate 2025. Recentemente Carlo Ancelotti ha prolungato sino al 2026 il suo accordo coi blancos, declinando l’offerta della federazione brasiliana per diventare ct, ma quello di Xabi Alonso è il nome tenuto maggiormente in considerazione da Florentino Perez per la sostituzione del tecnico italiano, che la prossima estate compirà 65 anni e che ha dichiarato apertamente che quella di Madrid sarà la sua ultima esperienza prima del ritiro.