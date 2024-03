Dalla Germania: Davies, ultimatum del Bayern Monaco. Il Real Madrid osserva

Alphonso Davies dovrà dare una risposta al Bayern Monaco entro la prossima settimana. Lo assicura Sky Germania, che spiega come la dirigenza bavarese voglia capire una volta per tutte se l'esterno canadese abbia voglia di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 o meno.



LA RICHIESTA E' MONSTRE - Davies vorrebbe uno stipendio di 20 milioni a stagione tutto compreso, quasi raddoppiando il salario rispetto agli 11 milioni abbondanti che percepisce attualmente. Da Monaco filtra irritazione, l'offerta non supera i 14: se non ci sarà margine, il giocatore verrà messo in vendita ad almeno 50 milioni di euro.



L'IDEA DEL REAL MADRID - Il Real osserva interessato, consapevole della possibilità di prendere Davies a zero nel 2025. Ma se il canadese farà pressione, è possibile che dalla Casa Blanca facciano uno sforzo economico in più per rinforzare ancora una rosa che è già pronta ad accogliere Mbappé dal Psg. In ogni caso, Florentino Perez non sembra intenzionato a sborsare i 50 milioni che verrebbero richiesti, e cercherà di abbassare in ogni modo il prezzo.