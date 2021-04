: fa una grande parata su Kurtic, si ripete poco dopo su Bani, ma non può nulla sul tocco ravvicinato dello sloveno. La combina grossa in uscita sul gol poi annullato a Gagliolo, lo salva il Var. Poi si riscatta nel concitato finale: guardia attenta su chiunque passi dalle sue parti. Prima Gervinho, poi anche Mihaila non trovano spazio e modo per incidere: con un solo allenamento nelle gambe e dopo due settimane a girare per l'Europa trova una grande prestazione, impreziosita pure dal gol del momentaneo vantaggio giallorosso. Impossibile chiedere di più: segue Man come un'ombra e non gli dà respiro, tanto è vero che nel secondo tempo D'Aversa cambia posizione al romeno. Nel finale, si fa sovrastare da Cornelius: ha un brutto cliente come Gervinho a orbitare nella sua zona di competenza, ma l'ex Samp non ne soffre mai lo sprint. Riesce sempre a tenerlo nelle ripartenze(88': il gol è il giusto premio alla prestazione di sacrificio e dedizione del moldavo: non è al meglio della condizione e si vede, ma Inzaghi decide ugualmente di non rinunciare al suo perno del centrocampo e lui lo ripaga con una prova di sostanza: è diventato insostituibile. Giganteggia in mezzo al campo, corre, raddoppia, si sacrifica e si veste pure da assistman: suo il cross da cui nasce il momentaneo 1-0 realizzato da Glik: un passo indietro rispetto alle ultime prove. Fa fatica a trovare lo spunto giusto, anche se in fase difensiva sbaglia poco o nulla: prova opaca dell'attaccante italo-peruviano che dimostra di aver raggiunto una buona intesa con Gaich. Peccato che sprechi l'occasione che avrebbe dato il raddoppio al Benevento(64': entra con buon piglio, ma in un momento della gara poco favorevole alle sue caratteristiche): tiene in apprensione praticamente da solo la retroguardia del Parma. Non ha occasioni per segnare, ma trova il modo di incidere inventando un assist che Lapadula non sfrutta(79'All.: un'occasione sprecata per chiudere i giochi salvezza. Il Benevento guadagna un altro punto sulla zona retrocessione, ma il secondo tempo offerto dai giallorossi deve lasciare parecchio riflettere