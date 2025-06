Getty Images

Bologna, Beukema: "Voglio giocare la Champions. Interesse di Inter e Napoli? Se il treno passerà..."

25 minuti fa



Sam Beukema, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di ESPN.nl e si è soffermato in particolare sul suo futuro. Queste le dichiarazioni:



"Champions League? Mi vengono i brividi solo a pensarci. Voglio giocarla ogni anno. È fantastico potersi misurare con club come Liverpool e Dortmund. È stata un’esperienza magnifica e me la porto con me nello zaino".



"Sul futuro e l'interesse di Chelsea, Inter e Napoli? Vedremo se arriverà davvero qualcosa di bello, perché ovviamente ho i miei obiettivi e le mie ambizioni personali. Voglio sfruttare tutto il mio potenziale e, se quel treno passerà davvero, forse ci salirò su. Che sia quest’estate o il prossimo anno, lo vedremo".