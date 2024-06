Il Bologna ci prova per Gosens: offerta all'Union Berlino, cifre e dettagli

Getty Images

Ilha salutato Thiago Motta e riparte da Vincenzo Italiano, ma nel frattempo si annunciano altri cambiamenti in vista per quanto riguarda la rosa. Joshua Zirkzee si avvicina al Milan e la Juventus insiste per Riccardo Calafiori, ma la dirigenza rossoblù lavora anche in entrata e nel mirino di Giovanni Sartori c'è una vecchia conoscenza della Serie A.è finito nel mirino della società emiliana, l'esterno tedesco classe 1994 può lasciare l'dopo una sola stagione e conosce bene il campionato italiano, dopo i sei anni di militanza in Serie A tra. Un profilo di forza fisica, qualità ed esperienza che fa gola al Bologna in vista del doppio impegno tra campionato e Champions League, per questo gli uomini mercato si sono già mossi.

- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Bologna ha già presentato unaall'Union Berlino per Gosens: si tratta di un- Una cifra che non soddisfa pienamente il club tedesco che, dopo aver investito oltrela scorsa estate per acquistare Gosens dall'Inter, vuole incassare una cifra superiore.- Nella stagione 2024/25 con la maglia dell'Union Berlino, Gosens ha collezionato 37 presenze complessive (30 in Bundesliga, 6 in Champions League, una in Coppa di Germania) con 7 gol (6 in campionato, uno in Europa) e 4 assist.