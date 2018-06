L'allenatore Roberto Donadoni ha dichiarato a Radio Rai: "Cosa farò nella prossima stagione? Non lo so, il mio lavoro a Bologna è finito e adesso valuto le cose con grande calma e serenità. Vedo quello che accade, come si evolve il mercato e prenderò la decisione più utile e consona all'entusiasmo che ho di lavorare, di fare, di portare avanti il mio processo di crescita personale in questo mondo".



Intanto sul mercato il Bologna per la mediana punta Di Gennaro (Lazio) e Pinato (Venezia). Capitolo terzini: in dirittura d'arrivo il rinnovo del contratto fino al 2023 per Mbaye, mentre Masina può andare al Watford per circa 10 milioni.