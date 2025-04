Cagliari-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il campionato non si ferma neanche a Pasquetta e lunedì 21 aprile 2025 Cagliari e Fiorentina si sfidano in Sardegna per il 33esimo turno del campionato di Serie A 2024-2025: il fischio d'inizio è fissato per le 15:00. I sardi, a +6 dalla zona retrocessione, sono alla ricerca degli ultimi punti per la salvezza dopo la sconfitta patita contro l'Inter. Dall'altra parte, la Fiorentina ha ritrovato entusiasmo dopo lo stop col Parma approdando alla terza semifinale europea consecutiva e vuole mantenere il contatto col treno europeo in campionato.

Partita: Cagliari-FiorentinaData: lunedì 21 aprile 2025Orario: 15:00Canale TV: DAZNStreaming: DAZNCaprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. NicolaDe Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Palladino.Nicola deve fare a meno dello squalificato Deiola. ballottaggi sulla trequarti, Viola e Luvumbo in vantaggio su Gaetano e Coman. Zero dubbi o quasi per Palladino che, dopo aver recuperato Gosens, si affiderà al suo 11 tipo. Solito ballottaggio Pongracic-Comuzzo col croato in vantaggio.

