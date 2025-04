Cagliari, Yerry Mina ko: l'esito degli esami

Getty Images

contro l'Hellas. Il difensore colombiano (classe 1994 ex Everton e Barcellona) si è fatto male durante la partita persa 2-1 in casa contro la Fiorentina (altra sua ex squadra) mercoledì.- Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero si aggirano sulle tre settimane, quindi dovrebbe saltare anche le gare con Udinese e Como. Al suo posto è pronto a giocare Palomino. Da verificare se Mina potrà recuperare o meno per le ultime due giornate di Serie A contro Venezia e Napoli.

