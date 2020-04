La Lazio continua a muoversi sul mercato, e vuole partire da un big del Milan, un cuore biancoceleste. Nonostante i contraccolpi economici che questo stop e il Coronavirus avranno sul calcio italiano, Lotito e Tare stanno preparando una squadra in grado di competere in Champions League.



CALCIOMERCATO LAZIO - Per la Champions, Tare sogna di portare a Formello il difensore e capitano del Milan Alessio Romagnoli. Inzaghi e Tare ci stanno pensando seriamente: Romagnoli è già un idolo nell’ambiente per le sue esplicite dichiarazioni di fede biancoceleste. In scadenza 2022, andrebbe ad abbassare la media d'età della difesa e sarebbe un colpo di livello. Strapparlo al Milan, nonostante l'aria di rifondazione in casa rossonera, sarà complicato, ma Tare sta lavorando dell'ombra per regalare un sogno ai suoi tifosi.