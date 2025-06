Caos playout Serie B: ufficiali date e orari, ma si attende l'esito dei ricorsi della Salernitana

Getty Images

Ufficiali date, orari e nomi delle squadre che si giocheranno lo spareggio per evitare la retrocessione in Serie C: con un comunicato, la Lega Serie B ha reso noto che saranno Sampdoria e Salernitana a disputare il playout.Il -4 inflitto al Brescia, andato incontro allo spettro del fallimento, aveva già fugato i dubbi, anche se prima della disputa della gara d'andata andrà in un scena un altro passaggio fondamentale della vicenda. La Salernitana ha presentato un doppio ricorso al Tribunale Federale Nazionale, che rischia di condizionare il regolare svolgimento dello spareggio.

- Il club di Danilo Iervolino infatti ha deciso di impugnare due comunicati della Lega Serie B: il primo, risalente allo scorso 18 maggio, relativo al rinvio del playout originariamente previsto contro il Frosinone; il secondo, del 5 giugno, rendeva noti nuove date e nuovi orari senza tuttavia specificare i nomi delle squadre partecipanti.La Salernitana ha presentato un doppio ricorso al TFN, con una linea chiara:. Uno scenario questo che taglierebbe fuori la Sampdoria, retrocessa sul campo in virtù del terzultimo posto in classifica e "rimessa in gioco" dalla vicenda che coinvolto il Brescia.

- Il TFN ha accettato la cautelare della Salernitana e, a soli due giorni dalla gara d'andata del playout contro la Sampdoria. Se anche solo uno dei due ricorsi venisse accolto, la regolare disputa dello spareggio verrebbe meno, poiché si entrerebbe nel merito soltanto giovedì 19 giugno.- Nel frattempo, queste le date e gli orari comunicati dalla Lega Serie B per il playout tra Sampdoria e Salernitana.

Sampdoria-SalernitanaSalernitana-Sampdoria