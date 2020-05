La vicendasta diventando un vero e proprio caso mediatico sull'asse Italia-Portogallo, inasprendo sempre più i rapporti tra lae lo. La vicenda ormai è nota: all'epoca del trasferimento del trequartista portoghese da Genova a Lisbona, il Doria aveva inserito nell'affare una clausola che prevedeva il 10% alla Samp in caso di futura cessione del calciatore. Dopo il trasferimento dell'ex blucerchiato al Manchester United per 53 milioni, quindi, alla Samp sarebbero dovuti entrare circadi euro (secondo altre fonti 4,6). Cifra che però non è mai arrivata a Corte Lambruschini.Per questo motivo la Samp ha deciso di presentare, lo scorso 3 aprile, unlamentando appunto il mancanto pagamento da parte dello Sporting. "​Il 3 aprile 2020 la Sampdoria ha presentato un ricorso contro lo Sporting in relazione agli obblighi finanziari per il trasferimento del calciatore portoghese Bruno Fernandes." è stato lo scarno comunicato diramato dal principale organo calcistico mondiale.Ieri però è arrivata anche la risposta proprio dello Sporting Lisbona tramite una nota ufficiale. La spiegazione biancoverde è che ​laQuindi, secondo i 'Leoni' di Portogallo, la Samp non avrebbe più alcun diritto su Fernandes. "La clausola accordata con la Sampdoria ha perso la validità legale quando Bruno Fernandes ha firmato il nuovo contratto con lo Sporting Clube de Portugal." hanno scritto i dirigenti dello Sporting, citando anche il supporto giuridico dell'arbitrato del Tas/Cas. La decisione finale a questo punto spetterà solo alla Fifa.