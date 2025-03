Aston Villa-Club Brugge LIVE, le formazioni ufficiali: Rashford c'è, sfida Jutglà. Fuori Asensio

Getty Images

L'di Unai Emery prova a far suoi i quarti di finale di Champions League: i Villans partono da una comoda situazione di vantaggio grazie al 3-1 ottenuto in Belgio in casa dei carnefici dell'Atalanta, ilLa squadra che uscirà vincitrice dal doppio confronto affronterà ai quarti di finale il Paris Saint-Germain, capace di eliminare il Liverpool ai rigori dopo aver rimontato lo 0-1 dell'andata al Parco dei Principi.Fuori Asensio e Bailey tra le fila degli inglesi, che rinunciano anche a Digne e Disasi nelle retrovie e schierano Rogers con Tielemans e Rashford dietro Watkins e Cash e Maatsen sui fianchi della difesa. In campo i titolarissimi invece per i belgi, che si affidano a Jutglà e Tzolis come nella serata trionfale di Bergamo.

: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Kamara, McGinn; Rogers, Tielemans, Rashford; Watkins. All. Emery.: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. Hayen.