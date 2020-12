A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO CERRUTI

, ma non solo:, visto che entrambe le squadre hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Il- 15 punti - ospita la- 12 punti - alla sesta giornata e spera di concludere nuovamente il girone di Champions League al primo posto, nonché di vincere tutte e sei le partite per la seconda volta., oppure con qualsiasi risultato con due gol di scarto diverso dal 2-0. In questo modo la squadra di Pirlo chiuderebbe alla pari di quella di Koeman, ma con il computo dei gol negli scontri diretti a favore (all’andata a Torino i blaugrana si imposero per 2-0).(2 vittorie e 2 pareggi nel parziale), vincendo due delle ultime tre partite di questa serie durante la fase a gironi. L'ultima, e unica, vittoria della Juventus al Camp Nou è quella del ritorno dei quarti di finale, stagione 2002-2003. I bianconeri vinsero 2-1 con gol di Zalayeta ai supplementari. Da allora è arrivato un pareggio per 0-0 (ritorno quarti 2016-2017) e una sconfitta per 3-0 (fase a gironi 2017-2018). La Juventus non segna un gol contro il Barcellona da 395 minuti, dal gol del 3-0 realizzato da Chiellini nell'andata dei quarti di finale del 2017. Da allora quattro partite senza neanche un gol fatto, compreso lo 0-2 del match d'andata (anche se sono stati annullati tre gol a Morata).. Il Barcellona, invece, arriva da 5 vittorie nelle ultime 5 gare. Dovesse battere nuovamente la Juventus, sarebbe l'ottava squadra nella storia della Champions a fare sei su sei nella fase a gironi. Il Barça è già una tra queste, con il 100% di vittorie nell'edizione 2002-2003 (prima fase a gironi) con Louis van Gaal come tecnico. Nella passata stagione il Bayern fu la prima squadra a vincere la Champions, passando da un 100% di vittorie nella fase a gironi.Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, de Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann.Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, McKennie, Arthur, Alex Sandro; Ramsey; Ronaldo, Morata​.