ilospita ila San Siro per la sesta e ultima giornata del girone B di Champions League, i Reds di Klopp sono già certi del primo posto mentre i rossoneri di Pioli si giocano il tutto per tutto per la qualificazione agli ottavi: per Ibrahimovic e compagni, al momento terzi con 4 punti, è necessario battere gli inglesi e guardare al risultato di, sperando in un pareggio o in una vittoria dell'Atletico Madrid (in questo secondo caso, attenzione alla differenza reti).- E' il quarto confronto nelle coppe europee tra Milan e Liverpool, nei tre precedenti: 3-2 ad Anfield per i Reds nel match d'andata, vittoria per gli inglesi nella finale di Champions del 2005 a Istanbul e successo per i rossoneri ad Atene nella finale del 2007. Il Milan non vince contro una squadra inglese nelle coppe europee dal febbraio 2012, quando sconfisse 4-0 l'Arsenal a San Siro nell'andata degli ottavi di Champions: da lì un pareggio e sei sconfitte. Per il Milan, poi c'è da sfatare il tabù San Siro: solo una vittoria nelle ultime nove partite casalinghe nei gironi di Champions, il 2-0 al Celtic nel settembre 2013.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.: Alisson; N. Williams; Phillips, Konaté, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino; Salah, Origi, Mané.​