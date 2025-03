Che fine ha fatto? Jay-Jay Okocha, dal 10 della Nigeria alla discoteca

IL MARADONA AFRICANO: UN' OLIMPIADE VINTA DA SUPERAQUILA - E' però con la Nigeria che Okocha rende il suo nome indelebile per i posteri: con il dieci delle SuperAquile sulle spalle disputa i mondiali del 1994, del 1998 e del 2002, oltre che numerose Coppe d'Africa, una delle quali vinta nel 1994, ma soprattutto si laurea Campione Olimpico nel 1996, battendo in finale l'Argentina di Zanetti, Simeone, Ortega e Crespo. I nomi di quella nazionale nigeriana fanno rabbrividire, per le qualità fisiche e tecniche delle quali erano intrisi: Amokachi, Amunike, Babngida, Babayaro, Ikpeba, Kanu, Lawal e Oliseh. Una squadra capace di divertire ed emozionare, mantenendo innato il concetto di calcio come passione per bambini, e di far sognare un intero continente. Già, perché probabilmente è stato proprio questo il merito più grande di Jay Jay Okocha: essere uno dei primi a dimostrare che non conta la ricchezza o il luogo in cui sei cresciuto, se hai un pallone, fantasia e tecnica da vendere puoi arrivare in cima al mondo. Divertendoti, facendo divertire e senza mai andare sopra le righe: per questo il suo soprannome è diventato quello de il "Maradona africano".