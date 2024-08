Juventus, Giuntoli a caccia del vice Vlahovic: spunta anche Broja dal Chelsea

Getty Images

Lacontinua a muoversi sul fronte calciomercato e dopo aver messo a punto gli acquisti di Adzic, Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram e Cabal, i bianconeri sono alla ricerca di un. Se a centrocampo la situazione è già avviata, in attacco c’è bisogno di un nuovo innesto, visto che Arkadiusz- ancora infortunato - è in uscita. Giuntoli cerca, quindi, un profilo capace di destreggiarsi sia come prima punta, che come “jolly” nei vari reparti offensivi del campo.– La parentesi dicon i bianconeri sembra destinata a concludersi e la Juve si sta muovendo per il vice-Vlahovic, visto che Thiago Motta ha già salutato Moise- partito in direzione Fiorentina - e il polacco non rientra nei piani della Juve. L’attaccante ex Napoli, infatti, è in uscita dai bianconeri esta cercando di liberarsi dai 3,5 milioni di ingaggio percepiti dal 30enne.

– Nel mirino del club bianconero, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci è finito anche il centravanti di proprietà delArmando. I Blues, al momento, stanno cercando di piazzare l’albanese a titolo definitivo, anche se non si registrano offerte. Questo potrebbe, quindi, giovare alla Juventus, tanto che Giuntoli potrebbe avanzare una proposta dial club inglese. C’è, poi, da sottolineare che la nazionalità del classe 2001 gioca a favore dei bianconeri, visto che Broja andrebbe ad occupare lo slot extra, destinato a giocatori albanesi o inglesi.

– Non solo Broja. Negli scorsi giorni i bianconeri avevano sondato altri nomi per l’attacco. Una pista che resta calda è quella che porta al centravanti del Napoli, che potrebbe essere inserito in un clamoroso scambio con Chiesa. Negli ultimi giorni, poi, alla Juve è stato accostato anche il nome di, che potrebbe lasciare Firenze. I dirigenti viola lo valutano, però, circa 35 milioni di euro. Giuntoli potrebbe comunque sfruttare la carta McKennie come contropartita. Un'altra alternativa è il giovane Maximiliandell’Hoffenheim, che ha concluso la stagione con 16 reti in 33 presenze in Bundesliga. Anche Mateoè stato sondato, ma il Genoa ha sparato altissimo, chiedendo 40 milioni di euro,