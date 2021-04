La Serie A è alle porte e... chi tira di più in porta? In top 10, ovviamente, solo attaccanti, con Cristiano Ronaldo di gran lunga al primo posto: tira quasi il doppio di Luis Muriel. Il portoghese della Juve ha realizzato 23 gol, il colombiano dell'Atalanta 16. Ma la percentuale realizzativa migliore è decisamente quella dell'ex Siviglia e Udinese, col 55%. Ronaldo è al 41%. Anche Lukaku col 48% e Ibrahimovic con il 45% sono meglio di CR7. Qui, di seguito, la top 10 di chi tira di più in porta in Serie A.





10. Dusan Vlahovic, Fiorentina: 28 tiri in porta.