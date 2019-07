Il dribbling fulmineo, la forza nei contrasti, il vento che fa ondeggiare che la folta chioma afro:, uno dei giovani che sta facendo impazzire i tifosi del Manchester United in questo pre-campionato. Classe '99, olandese di passaporto ma nato ai Caraibi, sull'isola di Curaçao, l'esterno offensivo aveva già ben figurato nel finale della scorsa stagione e anche nella prima amichevole vinta 4-0 dai Red Devils sulaveva mostrato le proprie qualità. E nel successo sull', è arrivata una nuova prova di valore: subentrato nella ripresa,, guadagnandosi applausi e iRivali a Singapore, ma le strade di Chong e dell'Inter si sono già sfiorate in passato, in altre condizioni.- Già,. Tutto risale al 2016, agli anni di formazione nel settore giovanile del: Chong impressiona tutti gli scout che lo visionano costantemente,. Nulla da fare,e iniziano il lungo lavoro di crescita e perfezionamento fino all'esordio in prima squadra, arrivato conla scorsa stagione prima in FA Cup e, successivamente, in Premier League.- Tecnico norvegese più che soddisfatto di aver lanciato l'olandese, ora strutturato fisicamente (185 cm d'altezza) e inquadrato nei meccanismi di squadra, ma allo stesso tempo messo in difficoltà dall'esplosione del giovane. Nei piani iniziali,: una mossa che ha dato risposte estremamente positive, con l'ex Feyenoord che ha modificato con efficacia il proprio stile sfruttando la rapidità nel dribbling per andare sul fondo e crossare, si veda il pallone al bacio che porta alla traversa di. Il cambio di corsia porta però con sé un problema, l'abbondanza per Solskjaer:(seppure i due preferiscano agire da centravanti). Il talento riccioluto rischierebbe così di avere spazio limitato nel corso della stagione, dando così una brusca frenata al percorso di maturazione, eper trovare continuità altrove e tornare pronto. Ultima parola a Solkjaer, che intanto si gode il giovane Chong: contro l'Inter un'altra prova, può essere il futuro dei Red Devils.@Albri_Fede90