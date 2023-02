AAA nuovo inno cercasi. In occasione del 50° anniversario della sua fondazione, il Cittadella ha deciso di regalarsi un tema musicale inedito da far risuonare nei megafoni del Tombolato in ogni sua gara interna a partire dalla prossima stagione.



Per rintracciare la traccia giusta il club veneto si è affidato ad una modalità quantomeno anomala anche se assolutamente aderente ai tempi. Con un comunicato ufficiale, diffuso sui propri canali, la società granata ha infatti varato un vero e proprio contest musicale, un concorso aperto a chiunque voglia parteciparvi denominato "Un inno per il Citta".



Gli aspiranti innisti dovranno mandare la propria traccia audio direttamente alla società, utilizzando gli appositi form presenti nel sito del club, entro il prossimo 31 maggio. Dopo tale data un apposita commissione selezionerà l'inno vincente, garantendo al suo autore la possibilità di registrarlo gratuitamente in uno studio messo a disposizione dal Cittadella e la pubblicazione sui più importanti portali di musica.



Il tema vincente sarà presentato in occasione dei festeggiamenti per il 50° anno di vita della società, diventando dalla stagione 2023/24 l’inno ufficiale dell’A.S. Cittadella.