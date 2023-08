Rodri Hernandez, l'uomo Champions. Il centrocampista ha deciso la finale e fatto trionfare il Manchester City contro l'Inter. E oggi è tornato a quel momento, rivelando: "Ho visto il gol più di 5.000 volte. In tutti i paese e in tutte le lingue. In spagnolo, tedesco, inglese e anche italiano... Quel gol mi ha cambiato la vita. Penso che sia speciale, fa parte del calcio godersi questo tipo di momenti, specialmente quando come centrocampista non ti senti decisivo. Ora, quando vado in vacanza, i fan cantano la mia canzone (Rodri is on fire n.d.r.). Quindi la vita è cambiata per me in un certo senso. Ma spero di poter continuare ad avere la calma per la quale sono sempre stato caratterizzato. Mi piacerebbe fermarmi qualche mese per analizzare quello che è successo ma tutto sta andando molto veloce".