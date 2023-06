Non è sicuramente un buon momento per la carriera di Cristophe Galtier. L'ormai ex-allenatore del Paris Saint Germain è stato infatti arrestato in Francia insieme a suo figlio nel corso della mattinata per opera della polizia francese. Una custodia cautelare che fa seguito alla chiusura dell'indagine in cui l'allenatore era accusato di discriminazione razziale e religiosa ai tempi in cui allenava il Nizza.



Formalmente Galtier è ancora sotto contratto con il PSG (ma prossimo ad essere sostituito da Luis Enrique), ed era stato accostato al Napoli prima della scelta di Rudi Garcia. Galtier è stato accusato da un ex dirigente del Nizza di insulti e atteggiamenti razziali pesanti nei confronti di alcuni calciatori.



L'allenatore aveva finora sempre smentito il suo coinvolgiento e aveva a sua volta sporto denuncia nei confronti del club, ma oggi sono arrivate le misure cautelari con diversi giocatori e dirigenti del Nizza, fra cui il presidente Rivère che hanno testimoniato a turno davanti agli inquirenti.