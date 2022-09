. Con una prima giornata di Champions League come questa, diciamolo chiaramente, ci si divertirebbe anche solo mettendosi davanti alla cena e alla tv. Ma la vogliamo fare ancora meglio? Proviamoci. Se vi avessero detto che i gol dei quattro bomber migliori d'Europa (o giù di li') farebbero impennare la quota a venti contro uno, che faccia fareste? Scendiamo nel dettaglio.Senza dubbio èla più attesa di questo galà di aperura, anche se le infinite assenze tra i bianconeri dicono più di qualcosa (almeno rientra Bonucci). Quello che ci ha fatto vedere la Signora fino adesso è troppo poco ma Allegri ne sa sicuramente più di noi e sta facendo di necessità virtù. Anche la frase "Non è questa quella da vincere ma quella con il Benfica" può essere una scudisciata bella bella ai suoi. Che devono sentirsi battuti in partenza e reagire., ho visto il francese fare le piroette a Nantes (doppietta), è in forma. Alla pari ci sto.Vorrei sapere in quanti hanno messo il rewind per mandare indietro e rivedere. In Italia (ma ormai lo sanno anche fuori) è luogo comune: se lui è in serata ci farà vedere tutto ciò che è capace di fare. Contro l'Inter si è infurettato dopo il gol di Brozo e con i piedi ha urlato "ci sono anch'io", miracol mostrando. Oggi a Salisburgo quale versione vedremo?, la manifestazione potrebbe persino vedersela in ciabatte e da casa tanto è scontata. Quello che ha fatto nell'ultima Champions è stato un film a colori, in bianco e nero e tutto il resto. Per chi di voi si ricorderà Odeon, "tutto quanto fa spettacolo". Sentendosi quel trofeo già tra le mani, vi pare che stasera in casa Celtic non voglia lasciare la firma del "Migliore"? A 1,80 possiamo continuare nel sogno.e di ciò che sta facendo e ha fatto in questo agosto da Supereroe (dieci reti in questa tranche di Premier e via andare) si parlerà anche tra cento anni. Il norvegese d'urto segna un gol quando non gli va, due quando si sta divertendo, tre se ha la bocca a salvadanaio. Incredibile attaccante. Il Manchester City se lo sta godendo e sghignazza al ricordo di quelle due occasioni colossali che sbagliò e in tanti - poveri loro - trovarono da ridire. A Siviglia c'è una bella squadra contro ma l'ex Borussia Dortmund, che presumibilmente farà ctollare tutti i numeri fin qui eretti negli anni dai capocannonieri, mette i brividi. Anche a 1,80.