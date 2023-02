Siamo di nuovo al corto muso. Allegriano juventino bianconero. Le ultime casalinghe contro la Lazio (Coppa Italia) e la Fiorentina (campionato) sono finite 1-0. E la sfida contro i gialli di Francia sembra una possibile fotocopia. Anche perchè una cosa sono le partite secche e un'altra sono quelle andata e ritorno. Devi fare molta attenzione a non buttarti via. Il Nantes è tredicesimo nella Ligue 1, è il manifesto della squadra che non potrà conquistarsi un posto in zona Europa e non rischierà di combattere per la retrocessione. Niente di più niente di meno. Una quota mi ha rapito, l'1/under (ovvero 1-0 o 2-0). Perchè no?Europa League anche qui. Mourinho e la sua Roma saranno nella splendida Salisburgo e dovranno guardarsi le spalle da quei satanassi di casa che sognano il colpo contro un allenatore che ha vinto così tanto. Non guardando le amichevoli prima della ripresa austriaca, poniamo l'occhio sulle due partite vere giocate dal Salisburgo: pareggio 1-1 con lo Sturm Graz in Coppa (sconfitta ai calci di rigore) e 4-0 con il Lustenau, impacchettato e messo nell'angoletto. Okafor è un buon elemento, la Roma non ha mai perso contro un'austriaca: la mia scelta è la doppia interna. Ricordiamoci del Milan, qui faticò per l'1-1 finale. Ed era l'anno scorso.Impervia la trasferta di Conference League per la Fiorentina a Braga. Avversario che è inferiore solo alle tre grandi del Portogallo ma ogni tanto gli sa giocare brutti scherzi. La quota dell'1 sta scendendo a rotta di collo, il 2,50 che resisteva fino a ieri mi sembrava una follia. Italiano sa bene che è una partitaccia.