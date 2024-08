Com’è andato l’esordio di Belotti con il Como

Getty Images

Il Gallo, non canta. Ci ha provato a farlo all’Allianz Stadium. In estate ha firmato col Como, e in casa della Juventus ha fatto il suo esordio in Serie A con la nuova maglia dopo aver già giocato in Coppa Italia contro la Sampdoria (partita persa ai rigori).- Se il Como non ha avuto grandi occasioni la responsabilità è anche un po’ di Belotti: è vero che non gli sono mai arrivati palloni giocabili, ma l’attaccante classe ‘93 è sparito in area bianconera.. Belotti gioca meno di un’ora e poi viene richiamato in panchina da Fabregas, con Gabrielloni che prende il suo posto.

- Nonostante la prestazione negativa all’Allianz Stadium, un posto per il Gallo Belotti nell’attacco del Como ci sarà sempre. O quasi.. Cerri e Gabrielloni le alternative, con Strefezza che può giocare largo sulla fascia avanzando anche di qualche metro trasformando un 4-4-2 in un 4-3-3 più offensivo, e Verdi può essere schierato nel ruolo di trequartista per fare da raccordo tra il centrocampo e i due attaccanti.