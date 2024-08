Com'è andato l'esordio di Engelhardt con il Como

Getty Images

Come se non bastasse la disfatta all'Allianz Stadium contro la Juventus nella prima giornata di campionato, il Como ha perso anche Daniele Baselli per infortunio. L'ex centrocampista del Torino era partito titolare nel 4-4-2 di Fabregas, ma dopo più di 20 minuti, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 è costretto a uscire per infortunio. Un minuto dopo sbloccherà la partita il 2004 Mbangula preso dalla NextGen - gol all'esordio in Serie A e con la Juve - poi Weah e Cambiaso fisseranno il risultato sul 3-0.- Esordio assoluto per il centrocampista tedesco preso dal Fortuna Düsseldorf, affondato come il resto della squadra dagli avversari. Lì in mezzo, in particolare, Locatelli è stato bravo a bloccare le ripartenze del Como che non è riuscito a costruire azioni pericolose per il pressing del centrocampo bianconero.

- Il classe 2001 è stato preso per fare da alternativa ai titolari da centrale di centrocampo: in attesa di capire le condizioni fisiche di Baselli costretto a uscire per un problema muscolare, lnelle gerarchie di Fabregas essendo partito titolare sia in Coppa Italia contro la Sampdoria che nella prima di campionato all'Allianz Arena con la Juventus; e in entrambe le occasioni è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.