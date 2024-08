Com’è andato l’esordio di Colpani con la Fiorentina

Getty Images

È ancora in fase di rodaggio. L’ex Monza ha avuto diverse occasioni da gol ma gli è mancata la freddezza sotto porta; in particolare in un’azione si ritrova davanti a Suzuki ma nonostante tutto lo specchio libero calcia addosso al portiere avversario.- Qualcosina da rivedere c’è, ma Palladino ha fiducia nel suo pupillo che l’anno scorso ha lanciato a Monza facendogli ricevere anche la prima convocazione in Nazionale. L’ha voluto lui, e quest’anno ci punta molto.Kean. La partita di Colpani è durata un’ora piena, poi ha lasciato il posto a Ikoné.

- Nelle idee di Palladino Colpani è un intoccabile, un punto fermo della nuova Fiorentina al quale vanno creati spazi per potersi inserire e andare in porta. Un po' come faceva al Monza. Ventiquattr'ore prima del pareggio col Parma il club viola ha ufficializzato l'acquisto di Gudmundsson, agirà anche lui sulla trequarti e probabilmente sarà il sostituto di Nico Gonzalez destinato alla Juventus., ma il classe '99 arrivato dal Monza è un giocatore duttile che può giocare anche da mezz'ala in un centrocampo a tre o a cinque.