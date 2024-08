Com'è andato l'esordio di Esposito con l'Empoli

Getty Images

ha provato più di una volta a impensierire il portiere avversario nella gara tra Empoli e Monza, prima giornata della Serie A 2024/25; puntava a fare un gol al debutto in campionato dopo la gara da protagonista in Coppa Italia nell'esordio assoluto in azzurro: gol e assist in Coppa Italia nella vittoria contro il Catanzaro. Empoli-Monza invece finisce 0-0, una partita senza reti con un punto a testa per iniziare il nuovo campionato.- Esposito(squalificato, in panchina c'era il vice Sullo): prima ci ha provato con un tiro respinto da Pizzignacco, poi Pablo Marì toglie dallo specchio della porta un destro di Esposito e nella ripresa l'attaccante cresciuto nell'Inter ci prova con la specialità della casa, il calcio di punizione: pallone sulla barriera.

- Dopo una prestazione così e così Esposito è stato sostituito da Solbakken che ha provato a dare la scossa negli ultimi venti minuti di partita.. C'è da dire che quando è entrato il norvegese ha fatto meglio di Sebastiano, i due potrebbero alternarsi nel corso della stagione nel 3-5-2 dell'Empoli.