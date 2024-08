Com'è andato l'esordio di Vasquez con l'Empoli

Getty Images

Se avessero chiesto acome sognava il suo esordio in Serie A probabilmente sarebbe stato diverso dallo 0-0 tra Empoli e Monza nella prima giornata di campionato. Poche emozioni in un campo complicato, ma il portiere colombiano torna a casa con un clean sheet nel suo debutto in A con la maglia dell'Empoli. Il classe '98 è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan dopo una stagione in cui si è diviso tra la Championship con lo Sheffield Wednesday e la Serie B con l'Ascoli.- Come detto Vasquez ha avuto poco da fare nella prima di campionato, zero gol subiti e dall'altra parte i vari; la situazione non è cambiata neanche quando Nesta ha inserito Mota Carvalho e Caprari. Ordinaria amministrazione per il colombiano, che dopo il gol preso in Coppa Italia contro il Catanzaro (vittoria 4-1 per l'Empoli), è riuscito a mantenere la porta invariata.

- Vasquez è arrivato a Empoli per sostituire Caprile che è rientrato a Napoli per fine prestito (e farà il secondo di Meret). Considerando anche Vicario ceduto al Tottenham nell'estate 2023, il giocatore arrivato dal Milan è il terzo portiere negli ultimi tre anni per l'Empoli. Sarà lui il titolare, e anche il vice è un nuovo acquisto: si tratta del classe 2001, arrivato dal Lecce dove era il secondo di Falcone. Il terzo portiere di D'Aversa sarà, in azzuro dal 2022.