Com’è andato l’esordio di Gollini con il Genoa

È vero, ha preso due gol; ma. Tornato titolare in Serie A dopo la seconda parte della scorsa stagione da vice Meret al Napoli, il nuovo portiere del Genoa fa buone parate cercando di limitare i danni. Prima del primo gol di Thuram gli aveva respinto un tiro tuffandosi sulla destra, col Genoa sotto di un gol riesce a respingere un’altra conclusione dell’attaccante francese in diagonale ed evita il gol di Lautaro a due passi dalla porta.- Può poco sul primo gol di Thuram che di testa la piazza dove è impossibile arrivare,dell’ex Mönchengladbaach: Gollini esce alla disperata ma Thuram lo supera con uno scavetto comodo comodo grazie al quale segna il gol del momentaneo 2-1 per i nerazzurri; poi arriverà il pareggio decisivo di Messias nei minuti di recupero.

- Gollini è arrivato al Genoa dopo essere stato a un passo dal Monza oggi ancora alla ricerca di un titolare: i rossoblù l’hanno preso per fare il titolare, è stato scelto per sostituire Martinez ceduto proprio all’Inter. È arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta, dove era tornato dopo il prestito al Napoli ma a Bergamo sarebbe stato chiuso da Carnesecchi e Musso. Al Genoa invece parte davanti a tutti, il suo vice dovrebbe esseree il terzo, entrambi già in rosa l’anno scorso.