Quanto deve pagare il Genoa per il riscatto di Gollini

Getty Images

Il Genoa ha un nuovo portiere per la stagione 2024/25. Dopo la cessione di Josep Martinez all'Inter i rossoblù avevano sondato diversi profili prendendo informazioni per valutare costi e margini di ogni possibile acquisto, alla fine il cerchio si è stretto intorno adove nella scorsa stagione faceva il vice Meret. Dopo una stagione da secondo vuole rilanciarsi al Genoa, dovre probabilmente avrà il posto da titolare.- Gollini è arrivato in rossoblù in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni bonus compresi, il portiere classe '95 all'Atalanta era chiuso da Carnesecchi e Musso,, che in caso di riscatto a fine stagione incasserebbe i 3 milioni.

- Prima di firmare col Genoa Gollini è stato a un passo dal Monza. I biancorossi erano arrivati all'ultima curva della trattativa, ma; fino a pochi giorni prima dell'inserimento dei rossoblù l'agente del giocatore si era incontrato con Galliani per sistemare gli ultimi aspetti, qualcosa è andato storto e così Gollini al Monza non si è concluso.