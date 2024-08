Com'è andato l'esordio di Zanoli con il Genoa

Getty Images

Non era sicuramente una partita facile quella contro l'Inter per. Il classe 2000 da quella parte si è ritrovato Dimarco e Bastoni che si alternavano e gli creavano non pochi problemi; il ragazzo non si è tirato indietro ed è riuscito in qualche modo a contenerli, fino alla sostituzione.- Partito titolare nella gara che ha aperto il sipario della Serie A 2024/25 (alla stessa ora si giocava Parma-Fiorentina),; considerando che davanti aveva l'Inter e da quella parte c'era Dimarco Zanoli è rimasto un po' più bloccato pensando più a difendere che ad attaccare, a venti minuti dalla fine è uscito sul punteggio di 1-1 con Sabelli entrato al suo posto.

- Zanoli è arrivato dal Napoli dopo le esperienze in Serie A con Sampdoria e Salernitana,; segno che il club rossoblù crede nel ragazzo, e per Gilardino il classe 2000 parte leggermente favorito rispetto a Sabelli per una maglia da titolare. I due si alterneranno spesso da quella parte, più indietro nelle gerarchie l'altro nuovo acquisto Brooke Norton-Cuffy.