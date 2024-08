Com'è andato l'esordio di Sulemana con l'Atalanta

AFP via Getty Images

è arrivato all'Atalanta per dare quantità e peso al centrocampo nerazzurro. Il centrocampista cresciuto nel Verona è arrivato a titolo definitivo dal Cagliari, e: i nerazzurri hanno iniziato la Serie A 2024/25 in trasferta con un 4-0 secco ai giallorossi, decisive le doppiette degli altri due nuovi acquisti Brescianini e Retegui.- Come detto, Gasperini l'ha inserito per fargli giocare i minuti di recupero con l'obiettivo di aumentare la forza fisica in mezzo al campo per bloccare le azioni offensive degli avversari. Il giocatore ghanese è entrato al 90' al posto di Pasalic, piazzandosi vicino a Ederson nel centrocampo nerazzurro.

- Sulemana non sarà un titolare fisso nella nuova Atalanta.. L'allenatore nerazzurro però cambia spesso i giocatori in campo, la squadra è coinvolta in tre competizioni e quando serviranno i muscoli lì in mezzo Sulemana avrà le sue chance. La prima squadra che provò a portarlo in Italia, tra l'altro, fu proprio l'Atalanta che fece un tentativo ancora prima del Verona: ma ci furono problemi sul tesseramento e così non se ne fece nulla.