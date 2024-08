Com'è andato l'esordio di Brescianini con l'Atalanta

Getty Images

Un debutto da sogno quello di. Alla prima in maglia nerazzurra, il centrocampista viene lanciato subito titolare da Gasperini e ringrazia con una doppietta. Due gol nel 4-0 al Lecce - gli altri due sono dell’altro nuovo acquisto Retegui - che fanno salire a 6 il (senza rigori) numero di reti del classe 2000 in Serie A. È il centrocampista italiano più giovane ad aver raggiunto questo numero di centri.- L'Atalanta l'ha preso dopo una buona stagione con la maglia del Frosinone, la prima in A per lui. Nonostante la retrocessione della squadra di Di Francesco il centrocampista cresciuto nel Milantra cui uno all'Allianz Stadium contro la Juventus e uno a San Siro da ex proprio contro i rossoneri.

- E' stata un'estate movimentata per Brescianini, che aveva tre squadre interessate a lui: Atalanta, Napoli e Fiorentina. I viola sono stati i primi a muoversi cercando l'accordo col Frosinone, ma le parti erano lontane sulla valutazione del giocatore e così i dialoghi si sono interrotti. I. Secondo alcune indiscrezioni, il Frosinone si sarebbe irrigidito col club di De Laurentiis che voleva cambiare le condizioni dell'accordo poco prima della firma.