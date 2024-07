Quanto ha pagato l'Atalanta Sulemana

Getty Images

Tra i volti nuovi dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini c’è quello diconclusa segnando anche due gol. Il ghanese riparte da Bergamo per portare muscoli al reparto: Sulemana è un centrocampista di quantità bravo a rompere il gioco e in fase d’interdizione, può giocare sia a tre che a quattro e nel primo caso ha caratteristiche sia da centrale - con due giocatori che impostano il gioco ai suoi lati - che da mezz’ala.- L’Atalanta ha preso Sulemana dal Cagliari in un’operazione più ampia nella quale tre giocatori nerazzurri si sono trasferiti in Sardegna:; il primo è stato preso a titolo definitivo, gli altri due in prestito con diritto di riscatto.. Un maxi affare che ha permesso al Cagliari di sbloccare l’indice di liquidità e iniziare il mercato.

- Il direttore sportivo dell’Atalanta Tony D’Amico conosce bene Sulemana per averlo avuto a Verona, lì l’ha visto crescere in Primavera fino al debutto in prima squadra in Serie A. Oggi ritrova un giocatore più maturo, con più esperienza dopo aver totalizzato più di 40 presenze tra Verona e Cagliari., ma il ragazzo non aveva superato le visite mediche e a causa di un problema di natura fisica i nerazzurri non lo tesserarono.