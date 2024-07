Quanto costa il riscatto di Zanoli al Genoa

Getty Images

Dopo aver provato più volte a inserirlo nell’eventuale trattativa Dragusin col Napoli (il difensore poi è andato al Tottenham),, terzino destro classe 2000 che può fare anche l’esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, e dopo qualche prestito qua e là ha lasciato definitivamente gli azzurri.- Il Genoa l’ha preso in. Non un trasferimento a titolo definitivo ma quasi, quindi; segno che i rossoblù credono nel ragazzo che vuole conquistarsi un posto da titolare nella squadra di Gilardino. Zanoli saluta il Napoli, che nella seconda parte della scorsa stagione l’aveva girato in prestito secco alla Salernitana e un anno prima alla Sampdoria con la stessa formula.

- Già nell’estate 2023 però Zanoli è stato a un passo dal Genoa:, che ha bloccato il prestito di Zanoli al Genoa perché lo voleva tenere come vice Di Lorenzo. Non solo: quell’estate era arrivata anche un’offerta importante dello Sporting Lisbona, ma il Napoli ha rifiutato perché Garcia non voleva privarsi di Zanoli.