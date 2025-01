Quanto ha pagato la Roma Rensch

A destra la Roma aveva bisogno di rinforzi, una delle priorità nel mercato di gennaio era sistemare quella fascia con - almeno - un nuovo acquisto.. L’olandese può giocare da terzino destro o sinistro, può fare il centrale di difesa o il braccetto a destra; e anche essere schierato largo a tutta fascia in un centrocampo a cinque.- Dopo la prima proposta della Roma rifiutata dall’Ajax, i giallorossi non hanno rinunciato alla possibilità di prendere Rensch e hanno fatto un rilancio alzando un po’ l’offerta:. Il giocatore era in scadenza di contratto a fine stagione e non era previsto un prolungamento, i Lancieri l’hanno venduto ora per non perderlo a zero a giugno.

- Sempre e solo Ajax nella carriera di Rensch: è partito dall’Under 13 fino ad arrivare alla prima squadra, dove era diventato un titolare fisso: “Se andrà via - aveva detto l’allenatore del Lancieri Farioli poco prima del trasferimento - perderemo un giocatore-chiave”., qualche mese dopo sale tra i grandi diventando sempre più un punto fisso della squadra. Nella prima parte di stagione con l’Ajax aveva totalizzato 24 presenze e un gol considerando tutte le competizioni.