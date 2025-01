Perché la Roma ha preso Rensch

ANP/AFP via Getty Images

Tra le priorità della Roma nel mercato di gennaio c’era un esterno destro: serviva un’alternativa a Saelemaekers e Celik non ha mai dato le garanzie necessarie.. È la sua prima esperienza lontano dall’Olanda, dopo aver sempre giocato con la maglia dei Lancieri tra settore giovanile e prima squadra.- Rensch è la soluzione low cost che la Roma ha individuato per rinforzarsi sulla fascia destra:perché il giocatore era in scadenza di contratto a giugno prossimo. E ci sono riusciti. “Ci stiamo lavorando” aveva detto il ds giallorosso Ghisolfi prima della partita contro il Genoa, spiegando che stavano cercando un esterno che potesse fare sia il terzino che il quinto centrocampo, ma anche il braccetto destro in una difesa a tre.

- L'allenatore dell'Ajax Francesco Farioli ha provato a trattenere l'esterno in Olanda: "Se andrà via - aveva detto poco prima della chiusura dell'affare - perderemo un giocatore-chiave". Rensch lascia l'Olanda per la prima volta dopo una vita nei Lancieri:. Con gli anni ha avuto un ruolo sempre più centrale, nella prima parte di stagione con l'Ajax ha totalizzato 24 presenze e un gol considerando tutte le competizioni.