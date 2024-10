Come giocherà il Genoa con Balotelli

Ormai ci siamo:. Gli infortuni in serie che hanno colpito il reparto offensivo dei rossoblù, che ha perso prima Messias (con più ricadute), poi Ekuban, infine Vitinha. Con Pinamonti rimanevano solo Ankeye e i giovani Ekhator e Accornero, dei quali evidentemente il tecnico Alberto Gilardino non si fida abbastanza per puntare alla salvezza.- Ecco allora Balotelli, cui lo stesso allenatore ha aperto in maniera plateale nella conferenza di vigilia della trasferta in casa della Lazio: "E’ un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. E’ un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene". Secondo Sky, le visite sono già state fissate nella giornata di lunedì

Chissà quali sono le reali condizioni fisiche del 34enne Super Mario, svincolato dopo l'esperienza all'Adana Demirspor.. Inoltre, come giocatore offensivo il Genoa ha preso un altro svincolato: l’ex Cagliari Gastónha firmato un contratto fino a giugno.- Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Pereiro, Martin; Balotelli, Pinamonti.